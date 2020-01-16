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12:08   16 Января 2020
Весь мир

Дом моды Versace больше не будет использовать кожу кенгуру после пожаров в Автралии

Дом моды Versace больше не будет использовать кожу кенгуру после пожаров в Автралии

Кожа кенгуру больше не будет использоваться при изготовлении коллекций одежды и аксессуаров итальянского дома моды Versace. Правление компании приняло такое решение под давлением защитников прав животных из организации LAV.

Как сообщает издание «The Guardian» представители компании сделали заявление через своих правозащитников.

«Мы не стали выступать с официальным заявлением на этот счет, однако можем подтвердить, что окончательно прекратили использовать кожу кенгуру, начиная с коллекций 2019 года», — заявили представители Versace.

Член организации LAV Симоне Павезе заявил, что компании были показаны видео и фотографии, на которых был запечатлен момент убийства кенгуру «самым жестоким способом». После просмотра материалов в Versace осознали всю серьезность ситуации и отказались от использования кожи животных для своих коллекций.

Павезе отметил, что пожары в Австралии – это экологическая катастрофа, которая может привести к исчезновению многих видов животных с лица земли. Сейчас из-за пожаров уже уничтожено большое количество кенгуру и других обитателей лесов Австралии.

Два года назад итальянский дом моды также отказался от использования натурального меха для изготовления одежды. Глава дома Донателла Версаче заявила, что убивать животных ради производства модной одежды – это неправильно.

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Автор: Роман Самойлов
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