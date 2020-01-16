Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Москву, сменив Сильви Берманн, которая в декабре 2019 года завершила работу на этой должности.

Как сообщает в четверг французское дипломатическое ведомство на своей странице, до того, как сменить Сильви Берманн в России, Пьер Леви со 2 августа 2020 года по 6 января 2020 года занимал пост посла Франции в Польше.