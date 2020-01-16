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Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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 Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву
12:21   16 Января 2020
Весь мир

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Москву, сменив Сильви Берманн, которая в декабре 2019 года завершила работу на этой должности.

Как сообщает в четверг французское дипломатическое ведомство на своей странице, до того, как сменить Сильви Берманн в России, Пьер Леви со 2 августа 2020 года по 6 января 2020 года занимал пост посла Франции в Польше.

«Господин Пьер Леви прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.

 

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Автор: Александр Люблинский
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