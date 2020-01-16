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12:11   16 Января 2020
Россия

Мишустин: Порядка 450 миллиардов рублей нужно в 2020 году для реализации послания Путина

Мишустин: Порядка 450 миллиардов рублей нужно в 2020 году для реализации послания Путина

Порядка 450 миллиардов рублей нужно в 2020 году для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил в среду, 15 января. Об этом кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин рассказал в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме.

Как отметил Мишустин, он участвовал в совещаниях президента, а также работал с коллегами над посланием с точки зрения расчетов. Он заявил, что в наступившем году понадобится около 450 миллиардов рублей для того, чтобы реализовать все задачи, поставленные российским лидером. 

Ранее стало известно, что бизнесмены надеются на прекращение формального применения статьи 210 УК РФ после послания Путина Федеральному собранию. В документе российский лидер предложил внести поправки в эту статью.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #послание федеральному собранию #мишустин

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