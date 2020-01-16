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12:09   16 Января 2020
Россия

Минтруд опроверг вид на жительство в Болгарии у Топилина

Минтруд опроверг вид на жительство в Болгарии у Топилина

Министерство труда и соцзащиты опровергло у и.о. главы ведомства Максима Топилина вида на жительство в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 16 января.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что лица, которые занимают важнейшие должности в стране, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство. Это касается министров, премьера и глав регионов.

«У министра нет и никогда не было вида на жительство в Болгарии», — говорится в сообщении.

Позже некоторые СМИ написали, что у главы Минтруда есть вид на жительство в Болгарии.  

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Автор: Арсений Аскольский
#топилин #минтруд

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