Минтруд опроверг вид на жительство в Болгарии у Топилина

Министерство труда и соцзащиты опровергло у и.о. главы ведомства Максима Топилина вида на жительство в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 16 января.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что лица, которые занимают важнейшие должности в стране, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство. Это касается министров, премьера и глав регионов.

«У министра нет и никогда не было вида на жительство в Болгарии», — говорится в сообщении.

Позже некоторые СМИ написали, что у главы Минтруда есть вид на жительство в Болгарии.