Саркози не считает СБ ООН современным международным органом

Очень простой пример — ни одна африканская страна не представлена в качестве постоянных членов Совет Безопасности ООН. Об этом заявил бывший французский лидер Николя Саркози в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве. По его словам, Индия в СБ ООН не представлена.

Аналогичная ситуация со странами Южной Америки. Япония — вторая экономическая держава в мире, там тоже ее нет. Люди в XXI веке продолжают жить с международными организациями, которые создали в прошлом веке, но они не соответствуют современным реалиям.