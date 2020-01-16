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Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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 Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву
12:09   16 Января 2020
Весь мир

Саркози не считает СБ ООН современным международным органом

Саркози не считает СБ ООН современным международным органом

Очень простой пример — ни одна африканская страна не представлена в качестве постоянных членов Совет Безопасности ООН. Об этом заявил бывший французский лидер Николя Саркози в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве. По его словам, Индия в СБ ООН не представлена.

Аналогичная ситуация со странами Южной Америки. Япония — вторая экономическая держава в мире, там тоже ее нет. Люди в XXI веке продолжают жить с международными организациями, которые создали в прошлом веке, но они не соответствуют современным реалиям.

«В результате кто сегодня может говорить, что СБ ООН такой, какой он есть, способен решать вопросы нашего века?», — сказал Саркози.

Экс-президент Франции призвал создать новые международные органы и приспособить эти организации к реальности сегодняшнего века. Саркози считает, что перед людьми «стоит большой вызов, но очень творческий».

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Автор: Анатолий Кубарев
#саркози #общество #весь мир #сб оон

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