Саркози не считает СБ ООН современным международным органом
Очень простой пример — ни одна африканская страна не представлена в качестве постоянных членов Совет Безопасности ООН. Об этом заявил бывший французский лидер Николя Саркози в ходе выступления на Гайдаровском форуме в Москве. По его словам, Индия в СБ ООН не представлена.
Аналогичная ситуация со странами Южной Америки. Япония — вторая экономическая держава в мире, там тоже ее нет. Люди в XXI веке продолжают жить с международными организациями, которые создали в прошлом веке, но они не соответствуют современным реалиям.
«В результате кто сегодня может говорить, что СБ ООН такой, какой он есть, способен решать вопросы нашего века?», — сказал Саркози.
Экс-президент Франции призвал создать новые международные органы и приспособить эти организации к реальности сегодняшнего века. Саркози считает, что перед людьми «стоит большой вызов, но очень творческий».
With Nicolas Sarkozy at Gaidar Forum in Moscow pic.twitter.com/XLJZIxlthH— Pascal Meunier (@pasmeunier) 16 января 2020 г.