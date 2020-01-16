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11:48   16 Января 2020
Россия

Бизнесмены ожидают прекращение формального применения статьи 210 УК после послания Путина

Бизнесмены ожидают прекращение формального применения статьи 210 УК после послания Путина

Российские бизнесмены надеются на прекращение формального применения статьи 210 УК РФ после послания главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем обращении президент предложил внести поправки в эту статью.

Статья 210 УК говорит об «организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». По мнению Путина, данная статья не должна применяться к предпринимателям, поскольку нельзя вменять создание преступного сообщества и участие в его деятельности руководителю какой-либо компании лишь на том основании, что он занимает руководящую должность.

Бизнесмены надеются, что после послания Путина Федеральному собранию формальное применение 210 статьи УК прекратится. Такое мнение высказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

«О недопустимости формального применения ст. 210 УК РФ об организованном преступном сообществе к предпринимательской сфере говорили давно. <…> Сейчас, после того как поправки в закон внес президент, есть обоснованные ожидания, что назревшие изменения, наконец, будут приняты», — заявил Хуруджи.

По его мнению, тот факт, что профильный комитет Госдумы рассмотрит поправки уже 16 января, на следующий день после обращения президента, говорит о том, что посыл главы государства был услышан. Хуруджи отметил, что после вступления в силу поправок к 210 статье УК РФ, осужденные по ней предприниматели смогут рассчитывать на отмену приговора. В их число попадут бизнесмены, единственным доказательством вины которых были именно организационно-правовая структура компании.

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Автор: Роман Самойлов
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