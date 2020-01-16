Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян расти не будет, заявил глава представительства Евросоюза в РФ посол Маркус Эдерер.

По словам Эдерера, страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы к ним приезжало как можно больше туристов из России. Именно поэтому стоимость консульского сбора за оформление шенгена останется на нынешнем уровне и по-прежнему будет составлять 35 евро. Как отметил глава представительства ЕС в России, сообщения в СМИ о том, что власти планируют повысить сборы за оформление туристических виз в страны ЕС для иностранцев, россиян не коснутся.

«Евросоюз весьма заинтересован в том, чтобы поток туристов из России продолжал расти», — заявил Маркус Эдерер.

В середине декабря 2019 года генеральный консул Италии Франческо Форте сообщил, что в 2020 году по новым правилам некоторые россияне смогут получить шенгенскую визу на пять лет. По его словам, на это могут рассчитывать те, кто часто путешествует по европейским странам.