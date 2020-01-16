Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

 КПРФ воздерживается от поддержки Мишустина и ждет от него программу

КПРФ воздерживается от поддержки Мишустина и ждет от него программу

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН
Хафтар приедет в Берлин на конференцию по Ливии

Хафтар приедет в Берлин на конференцию по Ливии

 Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву
Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

 КПРФ воздерживается от поддержки Мишустина и ждет от него программу

КПРФ воздерживается от поддержки Мишустина и ждет от него программу

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН
Хафтар приедет в Берлин на конференцию по Ливии

Хафтар приедет в Берлин на конференцию по Ливии

 Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву
12:09   16 Января 2020
Россия

Беженцы из Идлиба получили гуманитарную помощь от российских военных

Беженцы из Идлиба получили гуманитарную помощь от российских военных

Российские военные выдали корзины с консервами, мукой, рисом и другими продуктами питания пострадавшим и нуждающимся семьям в сирийском Алеппо. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Федеральное агентство новостей

Продовольствие получили граждане, прибывшие из районов, подконтрольных террористическим группировкам через гуманитарные коридоры. Отмечается, что среди тех, кто получили помощь, были люди, пострадавшие от террористических атак. 

Правительство САР при участии Центра по примирению враждующих сторон открыли три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте. Теперь мирные жители смогут выйти с захваченных террористами территорий в Идлибе, где боевики ранее удерживали их как живой щит.

Сейчас сирийцы возвращаются в родные деревни и города, их развозят на автобусах в безопасные районы. Всем нуждающимся будет предоставлена медицинская помощь, сообщает агентство. 

Соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе вступило в силу с 12 января, при этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия еще 9 января. Террористы продолжили устраивать провокации против сирийской армии, нанося удары по мирным городам. Из-за этого командование САА решило возобновить операцию в Идлибской зоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #идлиб #политика #общество #гуманитарная помощь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...