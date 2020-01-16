Беженцы из Идлиба получили гуманитарную помощь от российских военных

Российские военные выдали корзины с консервами, мукой, рисом и другими продуктами питания пострадавшим и нуждающимся семьям в сирийском Алеппо. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Продовольствие получили граждане, прибывшие из районов, подконтрольных террористическим группировкам через гуманитарные коридоры. Отмечается, что среди тех, кто получили помощь, были люди, пострадавшие от террористических атак.

Правительство САР при участии Центра по примирению враждующих сторон открыли три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте. Теперь мирные жители смогут выйти с захваченных террористами территорий в Идлибе, где боевики ранее удерживали их как живой щит.

Сейчас сирийцы возвращаются в родные деревни и города, их развозят на автобусах в безопасные районы. Всем нуждающимся будет предоставлена медицинская помощь, сообщает агентство.

Соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе вступило в силу с 12 января, при этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия еще 9 января. Террористы продолжили устраивать провокации против сирийской армии, нанося удары по мирным городам. Из-за этого командование САА решило возобновить операцию в Идлибской зоне.