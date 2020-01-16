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Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

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Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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 Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву

Новый французский посол Пьер Леви прибыл в Москву
11:50   16 Января 2020
Весь мир

Лавров считает, что Ливии нужно улучшать политическую координацию

Лавров считает, что Ливии нужно улучшать политическую координацию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что до восстановления государственности Ливии еще далеко. Об этом Лавров заявил, находясь с визитом в столице Узбекистана.

По его словам в стране давно назрела необходимость улучшения политической координации и ее совершенствования. При этом Лавров напомнил, что текущее положение в регионе — результат безрассудной политики Запада, в частности США.

«Был разрушен Ирак... Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность этой страны была восстановлена», — сказал он.

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Автор: Александр Люблинский
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