Лавров считает, что Ливии нужно улучшать политическую координацию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что до восстановления государственности Ливии еще далеко. Об этом Лавров заявил, находясь с визитом в столице Узбекистана.

По его словам в стране давно назрела необходимость улучшения политической координации и ее совершенствования. При этом Лавров напомнил, что текущее положение в регионе — результат безрассудной политики Запада, в частности США.

«Был разрушен Ирак... Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность этой страны была восстановлена», — сказал он.