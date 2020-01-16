Украинский сайт «Миротворец» включил Мишустина в свою базу за посещение Крыма

Украинский сайт «Миротворец» включил кандидата в российские премьер-министры Михаила Мишустина в свою базу за посещение республики Крым. На сайте сообщается, что чиновник включен в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».

Сайт «Миротворец» является базой «изменников родины» и «врагов Украины». На нем публикуются личные данные этих людей, например, контактные телефоны. В список попадают журналисты, российские деятели культуры, а также ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом сайт не является официальным ресурсом. В декабре 2019 года «Миротворец» сообщал об остановке своих серверов.

Ранее Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал, что приложит все усилия для борьбы с бедностью в стране.