Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

 Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

 Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
11:25   16 Января 2020
Россия

Сообщения об угрозе взрывов в Москве – 10 судов эвакуированы

Сообщения об угрозе взрывов в Москве – 10 судов эвакуированы

Анонимные сообщения с угрозами взрывов вновь поступили в Москве в четверг, 16 января. Кинологи проверяют 10 столичных судов, эвакуация людей завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестные заминировали Останкинский суд Москвы. На время проверки проводится эвакуация», — сообщает источник.

После поступления угрозы минирования были проверены Тверской и Мещанский суды. Взрывных устройств обнаружено не было, угрозы оказались ложными. Ранее проводили проверки Коптевского, Головинского, Хамовнического, Басманного, Щербинского, Зюзинского и Савёловского судов.

Анонимные сообщения о «минировании» поступают в Санкт-Петербурге и Москве с ноября 2019 года. чаще всего под угрозу попадают здания судов, детских садов, торговые центры, магазины и учебные заведения. Ни в одном случае угрозы не подтвердились.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #угрозы #минирование #суды #анонимные звонки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...