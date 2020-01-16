Сообщения об угрозе взрывов в Москве – 10 судов эвакуированы

Анонимные сообщения с угрозами взрывов вновь поступили в Москве в четверг, 16 января. Кинологи проверяют 10 столичных судов, эвакуация людей завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Неизвестные заминировали Останкинский суд Москвы. На время проверки проводится эвакуация», — сообщает источник.

После поступления угрозы минирования были проверены Тверской и Мещанский суды. Взрывных устройств обнаружено не было, угрозы оказались ложными. Ранее проводили проверки Коптевского, Головинского, Хамовнического, Басманного, Щербинского, Зюзинского и Савёловского судов.

Анонимные сообщения о «минировании» поступают в Санкт-Петербурге и Москве с ноября 2019 года. чаще всего под угрозу попадают здания судов, детских садов, торговые центры, магазины и учебные заведения. Ни в одном случае угрозы не подтвердились.