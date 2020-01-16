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11:38   16 Января 2020
Россия

Мишустин выступил против прогрессивной шкалы НДФЛ

Мишустин выступил против прогрессивной шкалы НДФЛ

Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин заявил, что не поддерживает национализацию и прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил секретарь ЦК партии Сергей Обухов. 

Мишустин выступил против национализации, написал секретарь ЦК партии у себя в Telegram-канале. Такое мнение политик высказал на встрече с КПРФ.

«Про прогрессивную шкалу налогообложения. Ответ: не с кого брать повышенную ставку подоходного налога», — процитировал Мишустина Обухов.

Кандидату на пост премьер-министра также зажали вопрос о «бюджетном правиле». Мишустин ответил, что подумает об этом, добавив, что правило следует сохранить.

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мишустин

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