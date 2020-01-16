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11:31   16 Января 2020
Россия

Погода в Петербурге побила температурный рекорд для 16 января

Погода в Петербурге побила температурный рекорд для 16 января

Температура воздуха в Петербурге достигла плюс 8,1 градуса в ночь на четверг, 16 января. Это стало новым температурным рекордом, сообщили в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода 16 января перебила исторический максимум, который был зафиксирован в 1975 году — 5,4 градусов тепла.

Метеорологи уточнили, что «итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00 мск».

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура на европейской части страны будет превышать норму на 10-12 градусов. По его словам, в зону аномального тепла попадают почти все центральные регионы страны, а также Поволжье, Ленинградская и Вологодская области.

На азиатской части РФ температура превысит норму в Якутии и Красноярском крае.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #рекорд #погода

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