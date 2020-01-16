Латвия готова принять Лукашенко с визитом
Рига надеется, что белорусский лидер прибудет с бизнес-делегацией, чтобы стороны обсудили не только политические, но и практические вопросы. Об этом сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, республика готова принять с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко 3 апреля.
«Много подготовительных работ ведется по организации вашего визита Латвию. Могу сразу сказать, что с нашей стороны может быть дата 3 апреля, если, конечно, это также удобно и вашей стороне», — сказал в четверг в Минске Кариньш, встречаясь с Лукашенко.
Европейский союз снял с Белоруссии санкции, за исключением нескольких ограничительных мер, чем улучшил диалог Минска и Риги. Республика находилась под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет. В том числе, сняли личные, визовые ограничения против Александра Лукашенко, которые не позволяли президенту осуществлять визиты в европейские страны.
16 января ожидается визит Премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша @krisjaniskarins, который укрепит добрососедские отношения с Беларусью. Интервью Посла: https://t.co/d3Lg2Lm0p4 pic.twitter.com/RfPkUKoe4c— Latvia in Belarus (@LV_Belarus) 14 января 2020 г.