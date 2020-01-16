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 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
11:32   16 Января 2020
Весь мир

Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Рига надеется, что белорусский лидер прибудет с бизнес-делегацией, чтобы стороны обсудили не только политические, но и практические вопросы. Об этом сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, республика готова принять с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко 3 апреля.

«Много подготовительных работ ведется по организации вашего визита Латвию​​​.  Могу сразу сказать, что с нашей стороны может быть дата 3 апреля, если, конечно, это также удобно и вашей стороне», — сказал в четверг в Минске Кариньш, встречаясь с Лукашенко.

Европейский союз снял с Белоруссии санкции, за исключением нескольких ограничительных мер, чем улучшил диалог Минска и Риги. Республика находилась под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет. В том числе, сняли личные, визовые ограничения против Александра Лукашенко, которые не позволяли президенту осуществлять визиты в европейские страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#латвия #белоруссия #общество #лукашенко

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