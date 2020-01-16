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11:11   16 Января 2020
Россия

Три человека пострадали при падении автомобиля в реку с моста в Челябинске

Три человека пострадали при падении автомобиля в реку с моста в Челябинске

Три человека пострадали при падении автомобиля в реку с моста в Челябинске, сообщает региональная Госавтоинспекция. 

Авария произошла в ночь на четверг, 16 января, на мосту над рекой Миасс на улице Северный Луч. 22-летний водитель за рулем Daewoo Nexia не смог справиться с управлением, на скорости въехал в бетонное ограждение и электроопору. В результате последняя оказалась повреждена, а машина после столкновения рухнула в воду с высоты. 

В результате ДТП пострадал сам водитель, а также две его пассажирки, которым по 15 и 16 лет. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, назначено проведение проверки, по результатам которой примут процессуальное решение. 

Ранее стало известно об аварии в Саратовской области, где погибли четыре человека и пятеро пострадали.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #челябинск

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