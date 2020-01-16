Мишустин пообещал бороться с бедностью в РФ

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал, что приложит все для борьбы с бедностью в России. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 16 января.

«Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, недавно российское правительство подало в отставку после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Там глава государства предложил изменить Конституцию, чтобы обеспечить обновление власти в России.

Путин предложил на должность нового премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Члены партии «Единая Россия», которые составляют большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержали его кандидатуру.

Мишустрин заявил о готовности работать главой правительства.