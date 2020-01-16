Российские ученые разработали прибор для реабилитации после инсульта

Промышленный образец прибора для медицинской реабилитации после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП появится в 2021 году. Об этом в четверг, 16 января, сообщает газета «Известия».

Разработчики положили в основу методики воздействие электрических импульсов на сегменты спинного мозга, отвечающие за движения, которые необходимо выполнять пациенту.

«Для ее реализации мы используем прибор, электроды которого закрепляются на спине человека», — пояснил генеральный директор компании «Косима» Сергей Черноуцан.

Отмечается, что специалисты уже протестировали прибор на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на 2020 год. Что касается промышленного образца, он появится в 2021 году.