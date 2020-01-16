Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

 Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

 Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
11:32   16 Января 2020
Весь мир

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала произошедшую накануне отставку правительства РФ, упомянув при этом тему улучшения российско-американских двусторонних отношений.

«Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами», — заявила Ортагус в эфире телеканала RTVI.

В то же время представитель Госдепа выразила надежду, что российские лидеры учтут, от которых, по ее словам, теперь «все зависит», учтут требования США относительно «перемен во внешней политики».

Напомним, в среду, 15 января, после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны уходит в отставку в полном составе.

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #медведев #отставка #политика #правительство #весь мир #госдеп сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...