Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала произошедшую накануне отставку правительства РФ, упомянув при этом тему улучшения российско-американских двусторонних отношений.

«Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами», — заявила Ортагус в эфире телеканала RTVI.

В то же время представитель Госдепа выразила надежду, что российские лидеры учтут, от которых, по ее словам, теперь «все зависит», учтут требования США относительно «перемен во внешней политики».

Напомним, в среду, 15 января, после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны уходит в отставку в полном составе.