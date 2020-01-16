Два сайта для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейк-ньюс запустят в РФ

Два сайта для получения жалоб на оскорбление государственных символов и фейковых новостей заработает в России, об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам Малькевича, в России создана специальная единая электронная платформа для людей, которые хотят сообщить о случаях оскорбления государственных символов или о фейковых новостях. Сайты презентуют в предстоящую пятницу, 17 января, но полноценная их работа начнется в понедельник, 20 января. Сайты будут простыми, понятными и удобными в использовании.

Как отметил общественник, идея создания таких сайтов пришла рабочей группе Общественной палаты по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета, ее же представители будут модерировать платформу и доводить до логического завершения все пришедшие на сайты обращения. Поддержку также окажут юристы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Сайты будут иметь название «Фейкам нет» и «Доступа нет». На первом начнут принимать жалобы по фейковым новостям, а на втором — по теме оскорбления госсимволов в Сети.

«Пользователь видит, что где-то оскорбляют герб, гимн, флаг страны, в интернете глумятся над ними. Нужно заполнить простейшую форму на сайте, вставить ссылку на страницу с нарушением и отправить модераторам. Такой же план действий с фейками: нужна ссылка, где распространяется фейк, и небольшое описание, почему вы считаете, что это ложь», — сообщает Малькевич.

Все собранные материалы отсеют через юристов и затем передадут сотрудникам Генпрокуратуры РФ. По словам Малькевича, большой плюс таких сайтов в том, что человеку не придется заполнять сложные формы на порталах госструктур и оставлять свои персональные данные.