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10:53   16 Января 2020
Россия

Два сайта для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейк-ньюс запустят в РФ

Два сайта для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейк-ньюс запустят в РФ

Два сайта для получения жалоб на оскорбление государственных символов и фейковых новостей заработает в России, об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам Малькевича, в России создана специальная единая электронная платформа для людей, которые хотят сообщить о случаях оскорбления государственных символов или о фейковых новостях. Сайты презентуют в предстоящую пятницу, 17 января, но полноценная их работа начнется в понедельник, 20 января. Сайты будут простыми, понятными и удобными в использовании. 

Два сайта для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейк-ньюс запустят в РФ

Как отметил общественник, идея создания таких сайтов пришла рабочей группе Общественной палаты по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета, ее же представители будут модерировать платформу и доводить до логического завершения все пришедшие на сайты обращения. Поддержку также окажут юристы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Сайты будут иметь название «Фейкам нет» и «Доступа нет». На первом начнут принимать жалобы по фейковым новостям, а на втором — по теме оскорбления госсимволов в Сети. 

Два сайта для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейк-ньюс запустят в РФ

«Пользователь видит, что где-то оскорбляют герб, гимн, флаг страны, в интернете глумятся над ними. Нужно заполнить простейшую форму на сайте, вставить ссылку на страницу с нарушением и отправить модераторам. Такой же план действий с фейками: нужна ссылка, где распространяется фейк, и небольшое описание, почему вы считаете, что это ложь», — сообщает Малькевич. 

Все собранные материалы отсеют через юристов и затем передадут сотрудникам Генпрокуратуры РФ. По словам Малькевича, большой плюс таких сайтов в том, что человеку не придется заполнять сложные формы на порталах госструктур и оставлять свои персональные данные. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #фейковые новости #малькевич #фейк-ньюс #оскорбление госсимволов рф

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