Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Саратовом

Два автомобиля столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате чего погибли четыре человека и пятеро получили травмы о т средней степени тяжести до тяжелой.

Как сообщает в четверг агентство «Интерфакс», приводя данные регионального УГИБДД, ДТП с участием минивэна Hyundai и автомобиля «Волга» (ГАЗ) произошло на 580-м километре автодороги Р158 в 8.20 утра.

«В минивэне находились восемь человек, из них трое от полученных травм скончались на месте… Погиб также водитель «Волги», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смертельного ДТП в настоящее время устанавливаются сот рудниками правоохранительных органов.