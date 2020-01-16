Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в России в 2020 году

Аналитики рынка недвижимости сообщили, что в 2020 году первичное жилье в крупных городах РФ подорожает на десять процентов, а вторичное — на шесть процентов. Об этом в четверг, 16 января, сообщает газета «Известия».

Цена на недвижимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию — стоимость вырастет весной и осенью, а летом наступит стагнация, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Управляющий партнер «ВеторСтройФинанс» Андрей Колочинский уверен, что в новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15 процентов.

По мнению президента компаний «Основа» Александра Ручьева, цены на жилье в наиболее привлекательных проектах могут вырасти более чем на 20 процентов.

Стоимость квартир будет расти, как и в 2019 году, из-за перехода на эскроу-счета и рост НДС до 20 процентов, заявили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Снижение ипотечных ставок также будет влиять на цены, считает Колочинский. Более выгодные условия по ипотеке могут привести к росту спроса, что, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости жилья, заявил эксперт.