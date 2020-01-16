Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

 Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

Стоимость шенгенской визы для россиян не увеличится

 Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Большинство россиян планирует поменять работу в 2020 году, показал опрос

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

Госдеп осведомлен об отставке российского правительства и следит за происходящим

 Латвия готова принять Лукашенко с визитом

Латвия готова принять Лукашенко с визитом
10:53   16 Января 2020
Россия

Польский профессор связала русофобию в Польше с госпереворотом на Украине

Польский профессор связала русофобию в Польше с госпереворотом на Украине

Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, внезапно стала врагом России. Об этом пишет профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье для издания Myśl Polska .

По словам эксперта, отношения Москвы и Варшавы до 2014 года были вполне хорошими. Историческая политика перестала вызывать ожесточенные споры. Разьны отметила, что до 2014 года РФ не проявляла антипольсих настроений.

Однако четко обрисованная картина мирного сосуществования и сотрудничества разрушилась в 2014 году, подчеркнула эксперт.

После госпереворота на Украине все действия Варшавы с тех пор направлены против Москвы. Признаками патриотизма в Польше стали русофобия и украинофильство, считает профессор.

Польша присоединилась к НАТО в рамках противодействия России вместо того, чтобы наращивать оборонный потенциал, отмечает ученый. Разьны отметила, что антироссийскими жестами Польша стали поддерживаемые ею санкции, попытки помешать строительству «Северного потока», а также снос памятников советским воинам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #польша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...