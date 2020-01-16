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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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10:28   16 Января 2020
Россия

Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием

Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием, поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля. 

Президент России отметил верность артиста своему призванию и Вахтанговскому театру. По словам Путина, поклонники Ланового уважительно относятся к востребованной общественной деятельности, которой занимается артист и направляет ее на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи, основываясь на высоких примерах патриотизма и гражданственности.

Василий Лановой родился в Москве в 1934 году, в 1957 году он стал артистом государственного академического театра им. Е. Вахтангова, с тех пор служит там уже более 60 лет. Лановой имеет множество государственных наград, среди которых Ленинская Премия, звание «Герой Труда Российской Федерации», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Дружбы народов, Орден Почета и другие. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #лановой

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