Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием, поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

Президент России отметил верность артиста своему призванию и Вахтанговскому театру. По словам Путина, поклонники Ланового уважительно относятся к востребованной общественной деятельности, которой занимается артист и направляет ее на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи, основываясь на высоких примерах патриотизма и гражданственности.

Василий Лановой родился в Москве в 1934 году, в 1957 году он стал артистом государственного академического театра им. Е. Вахтангова, с тех пор служит там уже более 60 лет. Лановой имеет множество государственных наград, среди которых Ленинская Премия, звание «Герой Труда Российской Федерации», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Дружбы народов, Орден Почета и другие.