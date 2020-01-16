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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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10:22   16 Января 2020
Россия

Мишустин готов к работе в должности премьер-министра

Мишустин готов к работе в должности премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин после встречи с фракцией «Единая Россия» сообщил, что готов к работе в должности главы правительства. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 16 января.

«Да», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он к работе.

Ранее сообщалось, члены партии «Единая Россия», которые составляют большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержали кандидатуру  Мишустина на пост премьер-министра России.

В среду стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин предложил на должность нового премьер-министра страны кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

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Автор: Арсений Аскольский
#премьер-министр #мишустин

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