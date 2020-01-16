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10:27   16 Января 2020
Россия

Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в Новокузнецке

Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в Новокузнецке

Врачи прооперировали женщину, тяжело пострадавшую при стрельбе на участке мирового суда в Новокузнецке. Состояние потерпевшей стабильно тяжелое, однако прогноз благоприятный. Об этом в четверг сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу центра медицины катастроф Кемеровской области.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ей в лицо попала дробь. Кроме этого, она получила ранение нижних конечностей, передает собеседник агентства. 

«Операция завершена, женщина в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, жизненно важные органы не задеты, зрение сохранится, прогноз благоприятный», — цитирует агентство собеседника.

Ранее стало известно, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в Новокузнецке в здании суда, который находится на улице Энтузиастов. Злоумышленник выстрелил в пристава, который от полученного ранения скончался. Он также ранил 43-летнюю женщину свидетеля. СК по факту преступления возбудил уголовное дело.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #стрельба #политика #кемерово #общество #новокузнецк

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