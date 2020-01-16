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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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10:29   16 Января 2020
Россия

Четыре суда эвакуируют в Санкт-Петербурге из-за сообщений о «минировании»

Четыре суда эвакуируют в Санкт-Петербурге из-за сообщений о «минировании»

Пресс-служба судов Петербурга сообщает том, что в связи с поступлением сообщений об угрозе «минирования» в городе проводится эвакуация четырех районных учреждений.

«Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский районные суды эвакуируются», — сообщают в ведомстве в четверг утром.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании судов, станций метро и социальных объектов в Москве и Петербурге не утихает с осени 2019 года. Во всех случаях экстренные службы двух столиц провели проверку и ни разу не выявили настоящей угрозы.

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Автор: Александр Люблинский
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