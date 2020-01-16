Четыре суда эвакуируют в Санкт-Петербурге из-за сообщений о «минировании»

Пресс-служба судов Петербурга сообщает том, что в связи с поступлением сообщений об угрозе «минирования» в городе проводится эвакуация четырех районных учреждений.

«Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский районные суды эвакуируются», — сообщают в ведомстве в четверг утром.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании судов, станций метро и социальных объектов в Москве и Петербурге не утихает с осени 2019 года. Во всех случаях экстренные службы двух столиц провели проверку и ни разу не выявили настоящей угрозы.