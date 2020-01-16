Лавров провел встречу с президентом Узбекистана в Ташкенте

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте. Лавров находится в республике с официальным визитом.

Ранее исполняющий обязанности главы российского внешнеполитического ведомства встретился с главой МИД Узбекистана Абдулализом Камиловым. Сейчас ведется подготовка к предстоящей поездке президента республики в Москву.

Узбекистан стал последней страной в рамках рабочего турне Сергея Лаврова по Азии. Ранее он побывал на Шри-Ланке и в Индии, где поучаствовал в конференции «Диалог Райсина». Ранее Лавров рассказал о подготовке визита президента Узбекистана в Россию.