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Лавров рассказал о подготовке визита президента Узбекистана в Россию

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10:07   16 Января 2020
Россия

Лавров провел встречу с президентом Узбекистана в Ташкенте

Лавров провел встречу с президентом Узбекистана в Ташкенте

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте. Лавров находится в республике с официальным визитом.

Ранее исполняющий обязанности главы российского внешнеполитического ведомства встретился с главой МИД Узбекистана Абдулализом Камиловым. Сейчас ведется подготовка к предстоящей поездке президента республики в Москву. 

Узбекистан стал последней страной в рамках рабочего турне Сергея Лаврова по Азии. Ранее он побывал на Шри-Ланке и в Индии, где поучаствовал в конференции «Диалог Райсина». Ранее Лавров рассказал о подготовке визита президента Узбекистана в Россию. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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