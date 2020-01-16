Никитин: Мишустину будет не сложно быстро взяться за штурвал и начать работать

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал «Политике Сегодня», что думает об отставке правительства, как оценивает кандидатуру нового премьер-министра, и почему повышение роли губернаторов, озвученное президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, это логично.

— Как вы можете прокомментировать заявление об отставке правительства? Как реагировать на это событие простым гражданам.

— Любое правительство рано или поздно уходит в отставку. Не бывает правительства, которое существует вечно.

Огромная благодарность Дмитрию Анатольевичу и всей команде за то, что начались национальные проекты, за то, что до регионов доведено финансирование. Сегодня у нас и садики строятся, и дороги ремонтируются, и есть возможность что-то делать и как-то улучшать жизнь в стране и в каждом субъекте.

Одно из очень важных поручений, которое было в конце года прошлого: были годы, когда деньги приходили летом, весной, а то и осенью, вот в этом году все средства на 20-ый год мы получили уже сегодня. Процентов на 95.

С точки зрения исполнения национальных проектов смена правительства не остановит и не затормозит те изменения, которые в регионах происходят. Здесь какой-то проблемы люди не почувствуют, с точки зрения того, что вдруг что-то у нас перестанет делаться, пока правительство меняется. Все будет работать, все будет двигаться, как двигалось. А дальше новый глава правительства будет консультироваться с президентом.

Мне кажется, многие люди, которые работают сейчас в правительстве, останутся на своих местах.

— Как с политической точки зрения связаны послание президента Федеральному собранию и появившаяся следом новость об отставке правительства?

— С политической точки зрения их связал Дмитрий Анатольевич, он сказал о том, что в ситуации, когда поменялся формат работы правительства, поставили новые задачи и по-другому будет выстраиваться процесс согласования с Думой. Правительство должно уйти в отставку, чтобы дать возможность президенту сформировать его с учетом тех вводных, которые он дал, в том числе и по изменению Конституции. Политически это логично. Если бы была только первая часть, которая касалась демографии, здравоохранения, экономики, то, наверное, правительство должно было бы сесть и заниматься исключительно исполнением. Но поскольку была вторая часть, и президент обозначил те новации в Конституции, которые он видит, то логично это сделать новым составом правительства.

— Что вы думаете о кандидатуре нового премьер-министра Михаила Мишустина?

— Михаил Владимирович очень достойный, профессиональный человек. Когда несколько лет назад в 12-ом году президент поставил задачу улучшения позиции России в международном рейтинге бизнеса, там несколько показателей, больше десятка (ну такие показатели, например, как скорость регистрации предприятий или скорость оформления земли), Михаил Владимирович был одним из тех людей, которые так организовали работу, что все это двигалось очень быстро и международные эксперты это воспринимали. И в итоге Россия вошла в 30-ку стран с лучшим деловым климатом, а были 124-ми. И во многом это заслуга его как руководителя ФНС. Я его знаю как очень эффективного, очень порядочного человека, очень детально понимающего все нюансы жизни и работы в нашей стране. Думаю, ему будет не сложно быстро взяться за штурвал и начать работать, как полагается.

В целом, послание посвящено демографии, посвящено поддержке небогатых семей. Это те проблемы, которые есть в Новгородской области. Для нас, конечно, это очень большой плюс, для региона. Потому что у нас огромное количество молодых матерей, и не только молодых матерей, любых матерей. И любые из них будут получать повышенное пособие, это хороший и важный шаг вперед.

— Повышение роли губернаторов кажется вам хорошей идеей?

— Эта роль повышается последние года два, начал по-новому работать Государственный совет. Здесь важно понимать, что страна разная, действительно, есть проблемы, которые… проблемы Новгородской области отличаются от проблем Амурской, например, области. И при принятии больших решений очень важно, чтобы эти нюансы учитывались. Чтобы решения не просто помогали каким-то отдельным регионам, а помогали всей стране. И для этого нужен Государственный совет, для того чтобы губернаторы участвовали в процессе выработки этих вещей. Собственно говоря, поэтому, мне кажется, это логично, что роль Госсовета усиливается.

— Губернаторы узнали об отставке правительства в одно время со всеми? Или слухи ходили заранее?

— Такие вещи никогда ни с кем не обсуждаются, эти решения принимает президент, все узнали абсолютно точно из СМИ. Слухов всегда вокруг правительства ходит море. Как и вокруг губернаторов. На мой день рождения кто-то подсчитал, что за неполных три года работы в Новгородской области меня 58 раз отправляли в отставку, 13 раз с указанием точной даты и места, куда я пойду работать. Слухи ходят всегда. Разные и про разное. В общем-то, решение озвучил президент тогда, когда счел нужным. Я думаю, что никто не знал об этом, кроме тех людей, которым положено.

— Какой тезис послания был долгожданным лично для вас?

— Пособия для детей. Материнский капитал на первого ребенка. Мы же хотим, чтобы у нас росли талантливые дети, чтобы у детей были возможности. И когда по каким-то причинам родители находятся в сложной жизненной ситуации, дети же в этом не виноваты. Не виноваты в том, что у родителей что-то не сложилось, где-то что-то не получилось. Дети не виноваты в том, что они рождаются в небольших городах и поселках. Поэтому то, что мы сегодня от слова перешли к делу, не просто чиновники говорят про защиту детства как государственную задачу, а благодаря решениям президента теперь это становится не только словами, но и реальными действиями.