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10:03   16 Января 2020
Россия

«Единая Россия» поддержала Мишустина

«Единая Россия» поддержала Мишустина

Члены партии «Единая Россия», которые составляют большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил участник консультаций Мишустина с фракцией. 

«За единогласно», — цитирует агентство собеседника.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Государственную думу для встречи с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. 

В среду стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Президент России Владимир Путин предложил на должность нового премьер-министра страны кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия #мишустин

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