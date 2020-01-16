«Единая Россия» поддержала Мишустина

Члены партии «Единая Россия», которые составляют большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Об этом в пятницу, 16 января, сообщил участник консультаций Мишустина с фракцией.

«За единогласно», — цитирует агентство собеседника.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Государственную думу для встречи с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

В среду стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Президент России Владимир Путин предложил на должность нового премьер-министра страны кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.