Турция продолжает поставлять боевиков для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в преддверии Берлинской конференции и нагнетает обстановку в стране перед Берлинской конференцией по урегулированию кризиса.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), по данным на 16 января, Турция перебросила 3,5 тысячи сирийских наемников в Триполи и Мисурату. В частности, переброшенные Турцией боевики расположились на направлениях: Тарик аль-Матар — район ар-Рабиш, Абу Салим — аль-Халятат, в районах Салах ад-Дин, Айн Зара и Вади ар-Рабиа. Кроме того, более 500 сирийских наемников в сопровождении группировок из Мисураты прибыли в район ас-Садада для поддержки ПНС.

Переброшенные боевики пока не переходят к активным действиям, но мирные жители все равно недовольны тем, что на улицах появились сирийские наемники.

Напомним, Ливия оказалась в кризисе после того, как многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи свергли и убили, это произошло при пособничестве США. Столицу страны Триполи захватили террористы искусственно созданного Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию «Аль-Карама». ЛНА уже очистила большую часть территории страны от боевиков.

Турция вмешивалась в дела Ливии, перебрасывая сирийских наемников для поддержки террористов ПНС, а также поставляла оружие и боеприпасы, невзирая на запрет ООН. 12 января 2020 года благодаря усилиям России в Триполи установлено перемирие, в Саррадж и Хафтар сели за стол переговоров в Москве. Следующим этапом станет Берлинская конференция, она намечена на 19 января.