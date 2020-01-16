Лавров рассказал о подготовке визита президента Узбекистана в Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит в Ташкенте встречу с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Флагманом нашего взаимодействия, конечно же, является атомная энергетика, здесь есть специальные договоренности, которые находятся на контроле глав государств», - заявил Лавров в начале встречи.

Также министр отметил, что в настоящее время идут работы по подготовке намеченного на февраль визита узбекского президента Шавката Мирзиеева в Россию. В рамках подготовки визита будет проведено заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, на котором будут рассмотрены проекты документов для подписания на высшем уровне.

Также Лавров добавил, что в ходе переговоров с узбекским коллегой он собирается «сверить часы» по ряду актуальных международных вопросов – проблемам Афганистана и Ближнего Востока, ситуации в Центральной Азии и на Севере Африки, а также по сотрудничеству в международных организациях.