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9:59   16 Января 2020
Весь мир

Лавров рассказал о подготовке визита президента Узбекистана в Россию

Лавров рассказал о подготовке визита президента Узбекистана в Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит в Ташкенте встречу с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Флагманом нашего взаимодействия, конечно же, является атомная энергетика, здесь есть специальные договоренности, которые находятся на контроле глав государств», - заявил Лавров в начале встречи.

Также министр отметил, что в настоящее время идут работы по подготовке намеченного на февраль визита узбекского президента Шавката Мирзиеева в Россию. В рамках подготовки визита будет проведено заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, на котором будут рассмотрены проекты документов для подписания на высшем уровне.

Также Лавров добавил, что в ходе переговоров с узбекским коллегой он собирается «сверить часы» по ряду актуальных международных вопросов – проблемам Афганистана и Ближнего Востока, ситуации в Центральной Азии и на Севере Африки, а также по сотрудничеству в международных организациях.

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Автор: Александр Люблинский
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