Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом стало известно в пятницу, 16 января.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.

Распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства Чечни. Назначение было сделано в соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики. Каримов назвал такую практику обычной и отметил, что она используется во всех субъектах.

Ранее сообщалось, что с 13 января Кадыров назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правительства Муслима Хучиева. Решение было связно с «временной нетрудоспособностью» главы Чечни.