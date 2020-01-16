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9:42   16 Января 2020
Россия

Рамзан Кадыров проходит курс лечения

Рамзан Кадыров проходит курс лечения

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом стало известно в пятницу, 16 января.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.

Распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства Чечни. Назначение было сделано в соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики. Каримов назвал такую практику обычной и отметил, что она используется во всех субъектах.

Ранее сообщалось, что с 13 января Кадыров назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правительства Муслима Хучиева. Решение было связно с «временной нетрудоспособностью» главы Чечни. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #кадыров #политика #чечня #общество

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