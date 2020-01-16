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9:23   16 Января 2020
Россия

Конференция для риэлторов «Делай!» пройдет в Калининграде с участием 10 тренеров из РФ

Конференция для риэлторов «Делай!» пройдет в Калининграде с участием 10 тренеров из РФ

Конференция для риэлторов «Делай!» пройдет в Калининграде с участием 10 российских тренеров. Для участников приготовлено 16 часов полезного обучающего контента о недвижимости. 

Первая большая конференция по недвижимости состоится в Калининграде в Radisson Blu Hotel (Площадь Победы, 10), она пройдет 19 февраля. В мероприятии участвуют первоклассные российские тренеры, которые проведут для участников прикладные мастер-классы. 

Встречу проведут для обмена знаниями и получения практических навыков. Мероприятие рассчитано на сотрудников агентств недвижимости, в частности на собственников, руководителей, специалистов по маркетингу, управлению персоналом, риэлторов и агентов. 

Конференция для риэлторов «Делай!» пройдет в Калининграде с участием 10 тренеров из РФ

В ходе мероприятия присутствующие смогут поучаствовать в двух секциях: менеджмент и управление персоналом, а также продажи и маркетинг, фактически мастер-классы пройдут в двух залах параллельно. Организаторы выбрали секции не случайно: в них собраны основные составляющие успешной работы. 

Как отмечают организаторы, инструменты менеджмента и работы с персоналом являются необходимой базой, владеть которой в совершенстве необходимо каждому руководителю, заинтересованному в росте и развитии компании. 

Хэдлайнерами конференции выступят Яна Лурье из Санкт-Петербурга, Константин Харский из Москвы и Андрей Горюнов из Краснодара. Все подробности о форуме можно узнать на сайте.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #калининград #общество #конференция #риэлторы

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