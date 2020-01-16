Стрельба в здании суда под Кемерово попала на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке. Инцидент произошел в четверг, 16 января.

На видеозаписи показано оцепленное здание суда, перед которым стоят люди. Там уже работают специалисты.

Ранее стало известно, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в здании суда, который находился на улице Энтузиастов в Новокузнецке. Два человека получили ранения, одним из раненых оказался судебный пристав, который попытался задержать злоумышленника. Он получил ранение в живот и погиб. Вторая пострадавшая также находится в тяжелом состоянии. Стрелявший был задержан. Возбуждено уголовное дело.