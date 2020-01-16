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9:16   16 Января 2020
Россия

Стрельба в здании суда под Кемерово попала на видео

Стрельба в здании суда под Кемерово попала на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке. Инцидент произошел в четверг, 16 января. 

На видеозаписи показано оцепленное здание суда, перед которым стоят люди. Там уже работают специалисты. 

Ранее стало известно, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в здании суда, который находился на улице Энтузиастов в Новокузнецке. Два человека получили ранения, одним из раненых оказался судебный пристав, который попытался задержать злоумышленника. Он получил ранение в живот и погиб. Вторая пострадавшая также находится в тяжелом состоянии. Стрелявший был задержан. Возбуждено уголовное дело.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #стрельба #политика #общество #новокузнецк

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