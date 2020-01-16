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9:28   16 Января 2020
Россия

Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Сильный гололед стал причиной того, что автобус «ПАЗ» с пассажирами опрокинулся в кювет в Ульяновской области. В результате произошедшего 13 человек получили травмы.

Как уточнили в местной полиции, ДТП произошло в 7.2- по местному времени (6.20 по московскому времени) в Карсунском районе Ульяновской области на 114-м километре автодороги Карсун – Ростислаевка, где в результате неблагоприятных погодных условий образовался сильный гололед.

«В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

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Автор: Александр Люблинский
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