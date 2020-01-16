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8:56   16 Января 2020
Россия

Мишустин встретился с Володиным в Госдуме

Мишустин встретился с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу на встречу с ее председателем Вячеславом Володиным. Об этом в четверг, 16 января, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова. 

Члены нижней палаты парламента в четверг рассмотрят кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра России. Сам претендент уже приехал в Госдуму, написала Кашеварова в Telegram.

«Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем ГД Вячеславом Володиным», — уточнила советник спикера Госдумы.

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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Автор: Софья Белоцерковская
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