Малышева рассказала, какой тип рака вылечить легче всего

Телеведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева и ее коллеги Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус рассказали о зависимости того или иного вида рака с группой крови человека. Врачи сосались на исследование датских и шведских специалистов.

Они отметили, что люди с первой группой крови могут заболеть раком толстой кишки. Им рекомендовано сделать колоноскопию в 40 лет в случае, если подобное заболевание встречалось у их родственников.

Обладателям второй группы крови следует опасаться развития рака желудка. Телеведущая посоветовала таким людям провести гастроскопию в 45 лет, повторяя процедуру каждые два-три года.

Что касается носителей третьей группы крови, им угрожает рак поджелудочной железы. Людям с такой группой крови рекомендуется прости ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

Те, кто имеют четвертую группу крови, чаще всего сталкиваются с раком почек. Врачи советуют сделать УЗИ этого органа, чтобы как можно раньше обнаружить болезнь. Им также следует отказаться от алкоголя и курения.

По словам Малышевой, рак почек «самый хороший» из всех перечисленных типов. Дело в том, что он чаще всего отлично выявляется и хорошо поддается лечению. Телеведущая добавила, что врачи даже не удаляют почку, а только маленькую опухоль.