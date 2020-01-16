Ученые выяснили, что обезжиренное молоко способно сохранить молодость

Маложирное коровье молоко способно замедлить биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые Университета Бригама Янга в США, сообщается на официальном сайте вуза. Научная работа, посвященная этой теме, была опубликована в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity в октябре 2019 года.

Исследование проводилось под руководством профессора Ларри Такера. В эксперименте участвовали 5834 несовершеннолетних американцев, употреблявших либо маложирное молоко, либо повышенной жирности. Еще 13 процентов испытуемых не пили коровьего молока вообще.

Во время исследования авторы работы изучили взаимосвязь между длиной теломеров (концевые участки хромосом, главные индикаторы возраста человека) и жирностью употребляемого в пищу молока. Кроме этого, отслеживалась частота его употребления.

По словам Такера, разница, которая была обнаружена в исследовании, оказалась невероятной. Каждый дополнительный процент жирности укорачивал теломеры на 69 основных пар нуклеотидов, что приравнивается к более чем четырем биологическим годам.

Так, у людей, которые пили молоко жирностью 3,25 процента, теломеры были на 145 основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко. Теломеры испытуемых, которые совсем не употребляли молоко, оказались короче, чем у тех, кто пил обезжиренное молоко.

Эксперимент подтверждает положения, которые Минсельхоз США утвердил в Диетических рекомендациях на 2015-2020 годы. Согласно документу маложирное молоко включено в рацион здорового питания.