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Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
7:56   16 Января 2020
Весь мир

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Американский президент Дональд Трамп хотел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на книгу своих журналистов.

Впервые Трамп и Путин встретились на саммите «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге в июле 2017 года.

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.

WP отмечает, что в книге также говорится, что после первой встречи с Путиным Трамп объявил себя «экспертом по России».

Ранее издание Business Insider со ссылкой на книгу американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса» сообщало, что Трамп в 2017 году отругал директора разведуправления Пентагона Майкла Флинна и сотрудников Белого дома за то, что те не сообщили ему о звонке Путина

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп

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