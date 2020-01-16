Американский президент Дональд Трамп хотел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на книгу своих журналистов.

Впервые Трамп и Путин встретились на саммите «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге в июле 2017 года.

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.

WP отмечает, что в книге также говорится, что после первой встречи с Путиным Трамп объявил себя «экспертом по России».

Ранее издание Business Insider со ссылкой на книгу американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса» сообщало, что Трамп в 2017 году отругал директора разведуправления Пентагона Майкла Флинна и сотрудников Белого дома за то, что те не сообщили ему о звонке Путина