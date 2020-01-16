Два острова в Индонезии ушли под воду

Два острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду. Об этом сообщает Jakarta Post, ссылаясь на заявление форума окружающей среды.

Небольшие необитаемые острова Бетет и Гундул оказались на отметке 1 и 3 метра ниже уровня моря. Остров Бетет является частью национального парка Сембиланг. На нем находился национальный заповедник, признанный ЮНЕСКО.

На форуме заявили, что рискуют исчезнуть также четыре индонезийских острова, если правительство «не предпримет усилия по борьбе с повышением уровня океана». так, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Калонг и Салах Намао - около двух метров, остров Крамат - около трех метров над водой.

Островное государство Индонезия располагается на 18 тысячах островов.