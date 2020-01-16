Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гидрометцентр прогнозируют похолодание в России в феврале

Гидрометцентр прогнозируют похолодание в России в феврале

 Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за территорией России

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за территорией России
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

 Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте
Гидрометцентр прогнозируют похолодание в России в феврале

Гидрометцентр прогнозируют похолодание в России в феврале

 Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за территорией России

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за территорией России
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

 Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте
6:41   16 Января 2020
Весь мир

США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

Вашингтон и Сеул все еще не договорились насчет расходов на содержание военного контингента США на Корейском полуострове. Об этом сообщает южнокорейский МИД.

Отмечается, что на переговорах Сеул придерживается позиции о том, что соглашение должно быть справедливым и разумным, а также быть реализовано в рамках действующей сделки SMA. При этом подчеркивается, что обе стороны расширили взаимопонимание и общность интересов, но все еще имеют разногласия.

Представитель южнокорейской делегации, бывший зампредседателя финансового комитета Минфина Южной Кореи Чон Ын Бо заявил, что стороны не могут прийти к общему компромиссному решению в том, как достичь «всеобъемлющего соглашения».

На переговорах сторону США представляет сотрудник Госдепартамента Джеймс Дехарт. Ранее уже состоялись пять раундов переговоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #южная корея

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...