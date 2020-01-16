США и Южная Корея вновь не смогли договориться о разделении военных расходов

Вашингтон и Сеул все еще не договорились насчет расходов на содержание военного контингента США на Корейском полуострове. Об этом сообщает южнокорейский МИД.

Отмечается, что на переговорах Сеул придерживается позиции о том, что соглашение должно быть справедливым и разумным, а также быть реализовано в рамках действующей сделки SMA. При этом подчеркивается, что обе стороны расширили взаимопонимание и общность интересов, но все еще имеют разногласия.

Представитель южнокорейской делегации, бывший зампредседателя финансового комитета Минфина Южной Кореи Чон Ын Бо заявил, что стороны не могут прийти к общему компромиссному решению в том, как достичь «всеобъемлющего соглашения».

На переговорах сторону США представляет сотрудник Госдепартамента Джеймс Дехарт. Ранее уже состоялись пять раундов переговоров.