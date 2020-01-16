Гидрометцентр прогнозируют похолодание в России в феврале

Температура воздуха в РФ в следующем месяце может быть заметно ниже январской, сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что февраль будет заметно холоднее января. По его словам, это необычная ситуация.

«Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем», — отметил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что может также выпасть снег.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура на европейской части страны будет превышать норму на 10-12 градусов. По его словам, в зону аномального тепла попадают почти все центральные регионы страны, а также Поволжье, Ленинградская и Вологодская области. На азиатской территории РФ температура превысит норму в Якутии и Красноярском крае.