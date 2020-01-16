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5:41   16 Января 2020
Россия

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за территорией России

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за территорией России

Специалисты предприятия «Роскосмоса» нашли способ для скрытия конфиденциальной деятельности на территории России от наблюдения иностранных спутников-шпионов. Об сообщается в материалах компании «Российские космические системы».

Речь идет о создании на территории России множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников-шпионов на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема в других странах.

Помехи могут использоваться тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций и не могут сбрасывать полученные снимки. Чтобы гарантированно заблокировать иностранные каналы, предлагается использовать несколько станций.

Авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, составить порядок их работы и определить помехи, которыми будут глушить их передачу данных.

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Автор: Олег Королев
#роскосмос #спутник-шпион

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