Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ситуация около российского посольства в столице Ливана стабилизировалась после столкновений между полицией и демонстрантами, армия взяла под контроль район беспорядков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Протестующие накануне организовали пикет около полицейского участка, где находятся задержанные во вторник демонстранты. Участок находится напротив посольства РФ в Бейруте.

Прибывшие в район диппредставительства подразделения армии заблокировали демонстрантам подходы к месту беспорядков. Оставшихся протестующих разогнали стражи внутренней безопасности, применив слезоточивый газ.

Согласно данным ливанского «Красного креста», при столкновениях с полицией в столице Ливана пострадали по меньшей мере 35 человек. Ранения получили более 15 сотрудников полиции.

В российском посольстве сообщили, во время столкновений несколько петард разорвались на территории диппредставительства.