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Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

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5:09   16 Января 2020
Весь мир

Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ситуация около российского посольства в столице Ливана стабилизировалась после столкновений между полицией и демонстрантами, армия взяла под контроль район беспорядков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Протестующие накануне организовали пикет около полицейского участка, где находятся задержанные во вторник демонстранты. Участок находится напротив посольства РФ в Бейруте.

Прибывшие в район диппредставительства подразделения армии заблокировали демонстрантам подходы к месту беспорядков. Оставшихся протестующих разогнали стражи внутренней безопасности, применив слезоточивый газ.

Согласно данным ливанского «Красного креста», при столкновениях с полицией в столице Ливана пострадали по меньшей мере 35 человек. Ранения получили более 15 сотрудников полиции.

В российском посольстве сообщили, во время столкновений несколько петард разорвались на территории диппредставительства.

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Автор: Олег Королев
#ливан #протесты #бейрут

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