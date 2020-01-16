США возобновили совместные с Ираком военные операции

Военные США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает New York Times.

Газета, ссылаясь на двух американских высокопоставленных военных, отмечает, что Вашингтон и Багдад начали проводить совместные операции в среду. Источники отметили, что военные хотели возобновить их как можно скорее, чтобы подавить любую пропаганду о победе террористов на фоне приостановки сотрудничества стран.

Ранее возглавляемая США международная коалиция объявила о прекращении тренировок вместе с иракскими партнерами и поддержки операции против террористов в связи с атаками на военные базы в Ираке.

Отношения сторон резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США убили в районе международного аэропорта Багдада генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая требует вывода войск США из страны. В связи с этим коалиция приостановила сотрудничество с Ираком, сосредоточившись на обеспечении безопасности.