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 США возобновили совместные с Ираком военные операции

США возобновили совместные с Ираком военные операции
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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

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Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

Ливанская армия взяла под контроль район около российского посольства в Бейруте

 США возобновили совместные с Ираком военные операции

США возобновили совместные с Ираком военные операции
4:46   16 Января 2020
Весь мир

США возобновили совместные с Ираком военные операции

США возобновили совместные с Ираком военные операции

Военные США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает New York Times.

Газета, ссылаясь на двух американских высокопоставленных военных, отмечает, что Вашингтон и Багдад начали проводить совместные операции в среду. Источники отметили, что военные хотели возобновить их как можно скорее, чтобы подавить любую пропаганду о победе террористов на фоне приостановки сотрудничества стран.

Ранее возглавляемая США международная коалиция объявила о прекращении тренировок вместе с иракскими партнерами и поддержки операции против террористов в связи с атаками на военные базы в Ираке.

Отношения сторон резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США убили в районе международного аэропорта Багдада  генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая требует вывода войск США из страны. В связи с этим коалиция приостановила сотрудничество с Ираком, сосредоточившись на обеспечении безопасности.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак

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