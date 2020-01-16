Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

После изменения Конституции РФ нужно определить основания, на которых президент имеет право снять премьера с должности. Об этом заявил РИА «Новости» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На данный момент президент получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, а затем уже сам назначает главу кабмина. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. При этом президент должен сохранять право отстранять премьера, его заместителей и федеральных министров.

Комментируя предложенные президентом поправки в Конституцию РФ, Кудрин отметил, что считает необходимым строго определить основания, по которым премьер может быть снят президентом.

Также он отметил, что важно в экономической сфере строго разделить полномочия президента и премьер-министра, поскольку существует некая «серая зона». По его словам, неопределенность заключается в том, что сейчас поручение президента премьер должен исполнять в любой момент.

Кудрин подчеркнул, что это «не всегда соответствует той политике, которую проводит правительство». По его словам, в таком случае нужно определить, кто будет отвечать за конечный результат.