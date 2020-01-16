Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

 Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке
Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе
Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

 Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке
4:12   16 Января 2020
Весь мир

Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

После изменения Конституции РФ нужно определить основания, на которых президент имеет право снять премьера с должности. Об этом заявил РИА «Новости» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На данный момент президент получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, а затем уже сам назначает главу кабмина. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. При этом президент должен сохранять право отстранять премьера, его заместителей и федеральных министров.

Комментируя предложенные президентом поправки в Конституцию РФ, Кудрин отметил, что считает необходимым строго определить основания, по которым премьер может быть снят президентом.

Также он отметил, что важно в экономической сфере строго разделить полномочия президента и премьер-министра, поскольку существует некая «серая зона». По его словам, неопределенность заключается в том, что сейчас поручение президента премьер должен исполнять в любой момент.

Кудрин подчеркнул, что это «не всегда соответствует той политике, которую проводит правительство». По его словам, в таком случае нужно определить, кто будет отвечать за конечный результат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кудрин #конституция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...