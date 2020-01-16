Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Иран не собирается идти на какое-либо соглашение с США, меняющее условия совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе. Об этом заявил глава МИД РФ Джавад Зариф.

Глава иранской дипломатии в Twitter написал, что «сделка Обамы» подписывалась не для того, чтобы сейчас заменить ее «сделкой Трампа».

Он отметил, что даже в случае согласия иранской стороны подобный шаг не даст никаких гарантий того, что через год не понадобиться менять при других возможных президентах.

В начале января Тегеран объявил об отказе от «ключевого ограничения» в ядерной сделки, которое касалось числа центрифуг. Иран заявил, что теперь ограничений в работе его ядерной программы не осталось.При этом Тегеран сам намерен продолжать сотрудничество с МАГАТЭ, как и ранее, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой.

Позже Германия, Великобритания и Франция объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки.