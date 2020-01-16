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 Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

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Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

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Кудрин предложил строго определить основания для отставки главы Кабмина РФ

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 Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке
3:46   16 Января 2020
Весь мир

Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Иран отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Иран не собирается идти на какое-либо соглашение с США, меняющее условия совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе. Об этом заявил глава МИД РФ Джавад Зариф.

Глава иранской дипломатии в Twitter написал, что «сделка Обамы» подписывалась не для того, чтобы сейчас заменить ее «сделкой Трампа».

Он отметил, что даже в случае согласия иранской стороны подобный шаг не даст никаких гарантий того, что через год не понадобиться менять при других возможных президентах.

В начале января Тегеран объявил об отказе от «ключевого ограничения» в ядерной сделки, которое касалось числа центрифуг. Иран заявил, что теперь ограничений в работе его ядерной программы не осталось.При этом Тегеран сам намерен продолжать сотрудничество с МАГАТЭ, как и ранее, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой.

Позже Германия, Великобритания и Франция объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки.

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Автор: Олег Королев
#иран #ядерная сделка

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