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3:06   16 Января 2020
Весь мир

Канада пока не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого украинского «Боинга»

Канада пока не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого украинского «Боинга»

Канадские специалисты еще не получили от Ирана доступа к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского «Боинга». Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на министра транспорта Канады Марко Гарно.

На пресс-конференции в Оттаве он сообщил, что черные ящики все еще находятся у Ирана. По его словам, Тегеран ранее уведомил Канаду о том, что ее специалисты получат  доступ к бортовым самописцам. Однако, на текущий момент они его так и не получили.

Также Гарно подчеркнул, что два канадских специалиста находятся в Иране. Он выразил желание, чтобы их участие было оформлено Тегераном официально.

Boeing 737-800, принадлежащий «Международным авиалиниям Украины», разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта. В результате погибли 176 человек.

Позже вооруженные силы Ирана заявили, что украинский «Боинг» был сбит случайно, виной этому стал человеческий фактор: самолет пролетал мимо военного объекта и был принят за вражескую крылатую ракету.

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Автор: Олег Королев
#иран #канада #боинг

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