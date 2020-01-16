Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» о «польской задумке» развала России на три части.

По словам парламентария, в 1990-е экс-советник американского президента по нацбезопасности Збигнев Бжезинский написал статью, в которой предложил РФ «разделиться на три части». Он отметил, что на встрече с Бзежинским в Вашингтоне он спросил его про эту публикацию.

Сенатор отметил, что Бзежинский не шутил и действительно считал, что тогдашние российские власти не были способны из Москвы управлять такой огромной территорией.

По словам Пушкова, Бзежинский предложил выделить три центра: Москва, Екатеринбург, Хабаровск или Красноярск. В качестве аргумента экс-советник президента США отмечал, что таким образом страна получит сразу три голоса в ООН.

Член Совфеда отметил, что сейчас восприятие России в мире серьезно изменилось. Теперь, спустя 20 лет, вместо таких предложений происходят другие вещи: например, визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину за одобрением проведения в Берлине конференции по будущему в Ливии.