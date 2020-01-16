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Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и в Иране

 Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию

Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию
2:27   16 Января 2020
Весь мир

Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию

Пушков рассказал о «польской задумке» расчленить Россию

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» о «польской задумке» развала России на три части.

По словам парламентария, в 1990-е экс-советник американского президента по нацбезопасности Збигнев Бжезинский написал статью, в которой предложил РФ «разделиться на три части». Он отметил, что на встрече с Бзежинским в Вашингтоне он спросил его про эту публикацию.

Сенатор отметил, что Бзежинский не шутил и действительно считал, что тогдашние российские власти не были способны из Москвы управлять такой огромной территорией.

По словам Пушкова, Бзежинский предложил выделить три центра: Москва, Екатеринбург, Хабаровск или Красноярск. В качестве аргумента экс-советник президента США отмечал, что таким образом страна получит сразу три голоса в ООН.

Член Совфеда отметил, что сейчас восприятие России в мире серьезно изменилось. Теперь, спустя 20 лет, вместо таких предложений происходят другие вещи: например, визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину за одобрением проведения в Берлине конференции по будущему в Ливии.

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Автор: Олег Королев
#пушков #бжезинский

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