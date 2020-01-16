ООН может не выполнить всю программу на 2020 год, заявил Гутерреш
ООН не сможет выполнить всю программу действий, намеченную на текущий год, если страны не внесут взносы. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.
По его словам, если все страны-члены не выплатят свои взносы своевременно и в полном объеме, то ООН рискует получить недостаточное число средств для реализации всей программы работы и полного бюджета, утвержденного на 2020 год.
Он также отметил, что в минувшем году ООН удалось пережить глубочайший за последнее время финансовый кризис. Генсек отметил, что общая сумма заложенности стран в конце минувшего года увеличилось с аналогичным показателем в конце 2019-го.
Гутерреш заявил, что будет тщательно следить за ситуацией с наличностью и рассчитывает на постоянную поддержку, чтобы помочь избежать более глубокого кризиса.