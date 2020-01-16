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Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

Путин встретится с группой по изменениям в Конституцию РФ в четверг

 Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию состоится в пятницу, заявил Клишас
Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

 Зеленский сообщил Меркель о трех новых участках разведения в Донбассе

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2:04   16 Января 2020
Весь мир

ООН может не выполнить всю программу на 2020 год, заявил Гутерреш

ООН может не выполнить всю программу на 2020 год, заявил Гутерреш

ООН не сможет выполнить всю программу действий, намеченную на текущий год, если страны не внесут взносы. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

По его словам, если все страны-члены не выплатят свои взносы своевременно и в полном объеме, то ООН рискует получить недостаточное число средств для реализации всей программы работы и полного бюджета, утвержденного на 2020 год.

Он также отметил, что в минувшем году ООН удалось пережить глубочайший за последнее время финансовый кризис. Генсек отметил, что общая сумма заложенности стран в конце минувшего года увеличилось с аналогичным показателем в конце 2019-го.

Гутерреш заявил, что будет тщательно следить за ситуацией с наличностью и рассчитывает на постоянную поддержку, чтобы помочь избежать более глубокого кризиса.

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Автор: Олег Королев
#оон #гутерреш

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